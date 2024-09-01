Местное население ошеломлено действиями своей власти и армии.

Россия усилила обстрел КАБами и FPV-дронами населенных пунктов Курской области, которые находятся под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сказал спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона. Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают операцию, они выполняют задачи, которые ставятся перед ними. При этом добавил, что о задачах и результатах не будет сообщать, чтобы осуществить запланированное.

Мысник сообщил, что гуманитарная ситуация сложная на территории Курской области, которую контролируют Силы обороны Украины, потому что российская армия усилила обстрелы российских городов и сел.

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"Местное население потрясено, потому что они не были организовано эвакуированы, а сейчас они страдают без света и воды. Мы придерживаемся международного гуманитарного права и обеспечиваем местное население продуктами питания, медикаментами. Также уже организовано подключение воды. Пытаемся создать условия необходимые для нормального проживания, но большинство населения в городе Суджа ночуют в подвалах, потому что обстрелы очень усиливаются в последние дни", - подчеркнул он.

Представитель ОТГ "Северск" отметил, что украинские военные много общаются с местным населением - показывают фотовыставки разрушенных украинских городов и демонстрируют фильмы о преступлениях, которые совершали россияне в начале войны.

"У них разные мнения, но в основном они понимают. Все говорят, что хотят мира, что вне политики. Хотят, чтобы им дали коридор, чтобы они могли выехать из зоны боевых действий, но Россия не соглашается. Они не понимают почему по местам, где нет военных в их населенных пунктах Россия бьет КАБами, FPV-дронами. Недавно в городе Суджа российская армия разрушила ледовую арену, а позавчера - современное здание школы-интерната", - рассказал Мысник.

Представитель ОТГ "Северск" отмечает, что в первые дни был страх со стороны местного населения, но не сопротивление.

"Сейчас уже действует военная комендатура, проводятся стабилизационные действия, зачищаются отдельные места, но со стороны населения сопротивления организованного не наблюдаем. Немало людей здесь общается на украинском языке или суржике, многие люди удивлены хорошим отношением к ним украинских военных", - рассказал Мысник.

Ситуация в Курской области

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Александр Мусиенков считает, что у ВСУ есть потенциал расширить границы проведения в России Курской операции в юго-западном направлении.

Он отмечает, что успешной Курской операцией Украина продемонстрировала, что способна переломить ход войны. У Сил обороны есть потенциал расширить зону проведения операции, а также пополнить обменный фонд. По его мнению, расширить операцию ВСУ могут на Глушковский район.

30 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. За сутки нашим защитникам удалось продвинуться на отдельных направлениях еще на два километра. За сутки взято под контроль 5 квадратных километров территории.

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