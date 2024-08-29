По словам Сырского, наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки.

На Покровском направлении бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в Telegram.

"Работал несколько дней подряд в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация. Работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника", - заявил он.

По словам Сырского, наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово.

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"Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника... В таких условиях наша главная задача - усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно решению этих вопросов и была посвящена моя работа", - подчеркнул главком.

Наступление РФ на Покровском направлении - детали

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович заявил, что существует несколько факторов, которые влияют на быстрое продвижение РФ на Покровском направлении.

"Во-первых, потому что у них есть преимущество в живой силе и огневой мощи. Во-вторых, они пользуются ошибками наших командиров - не без этого. Это как раз в Новогродовке удалось им", - сказал Попович.

Он также объяснил, почему оккупанты игнорируют продвижение украинских сил в Курской области, но при этом продолжают наступать на Покровском направлении.

"Они видят, что на Покровском направлении может быть достигнут определенный успех. В том числе и с точки зрения захвата города Покровск. Они хотят повысить цену дальнейшего размена территорию, захватывая новые земли на Покровском направлении", - добавил Попович.

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