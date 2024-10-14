Военный рассказал об особенностях ведения боевых действий на территории РФ.

Вооруженные Силы Украины проводят военные действия на территории ядерного государства, что до этого не делал никто. Об этом заявил командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач, который возглавил ее за неделю до начала наступления в Курской области, в интервью "Новинарне".

По его словам, во время нападения на Курскую область нужно было учитывать все факторы.

"Конечно, что политическое руководство и верхний штаб учитывают глобальные и стратегические вещи. Но для нас, для бригады, особо ничего не меняется: поле боя, лес, местность, рельеф...", - отметил Розлач.

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Он подчеркнул, что местность в Курской области напоминает Донецкую область, однако на территории РФ больше оврагов, рек, и разветвленная гидросистема.

Военный отметил, что основная сложность во время наступления на Курщину заключалась в том, что не работал старлинк.

"Очень сложно, связисты работали, искали альтернативные системы. Это проблемно... Сейчас уже наладили. Проблемно то, что, например, есть участки фронта, где мы находимся, и там у противника есть 4G мобильный, а у нас нет. Это значительно снижает наши технические возможности", - объяснил Розлач.

Командир 80-й ОДШБр также рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются военные во время логистики, эвакуации раненых и погибших с территории РФ:

"Не отличается от эвакуации на Донбассе или на Харьковщине. Такие же дороги, те же маневры. Понятно, что там, где шла линия государственной границы - она заминирована вглубь, там ограничены маневры. А дальше, на территории России, когда уже преодолеваешь "серую зону" - пожалуйста, маневрируй. Угрозы все те же: FPV, "Ланцеты", артиллерия", - подчеркнул военнослужащий.

По словам комбрига, российские оккупанты в Курской области имеют лучший интернет и мобильную связь, чем украинские бойцы. Также им может помогать местное население с координацией их действий.

Однако преимущество Украины на этом направлении в артиллерии и средствах поражения вражеских "Орланов", говорит военный.

"Все равно у врага здесь средств очень много. Но он уже не так свободно летает", - добавил Розлач.

Кроме того, командир отметил, что захватчики не имели мощной линии обороны на границе Курской и Сумской областей.

"Да, она была классическая, но слабая. Да, присутствовали инженерные и минно-взрывные заграждения. Были прекрасно обустроены траншеи. Но враг был слаб в человеческом ресурсе: это была мешанина из срочников и пограничников, в то же время на некоторых участках стояла 810-я бригада морпехов [Черноморского флота ВМС РФ], которые имели достаточно сильную подготовку. Дроны, операторы FPV? Их здесь тоже было мало. Стоял танковый батальон, но он был распылен... Напротив нас рота действовала: шесть уничтожили, четыре - где-то сбежали", - рассказал он.

Розлач отметил, что артиллерия ВСУ начала удачно работать тогда, когда начали применять резервы.

"У нас было достаточное количество крыльев, которые летают на дальнюю дистанцию. Мы очень четко наблюдали их (россиян) передвижения, они ходили колоннами. Ну, и были мощные отработки по врагу ракетными войсками. "Хаймарсов" было вдоволь. Как только россияне где-то останавливались - сразу туда прилетал "Хаймарс", или два, или три, или пять. Потери у противника были колоссальные первую неделю. Потом они уже ездили по одной машине, а не колоннами", - подчеркнул командир бригады.

По словам военного, работа украинской авиации в Курской области была проблематичной, ведь на это влияли определенные факторы.

"У них своя специфика применения: рельеф, высоты, средства ПВО противника. Это влияет на применение. В нашей полосе рельеф и определенные факторы не давали работать авиации. Но она заходила, работала. По предыдущему краю работали высокоточными ракетами в том числе", - подчеркнул он.

Курская область - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 50 тысяч военных. По его словам, российское командование перебросило эти силы с других направлений, где велись наступательные действия противника.

Также издание Forbes сообщило, что ВСУ, вероятно, застряли к югу от города Веселое в Курской области и попали там в "жестокую засаду", потеряв свою самую ценную технику. Отмечается, что используя мины, артиллерию, противотанковые ракеты и беспилотники, россияне отбили атаку Сил обороны Украины 20 сентября, а также другие атаки.

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