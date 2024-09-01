Киев усиливает наступление в Курской области в надежде, что Путин перебросит войска с линии фронта на юге.

Наземная война в Украине сейчас является более динамичной и непредсказуемой, чем когда-либо за последние 18 месяцев. Такое мнение в своем материале для The Times высказал военный аналитик в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк.

Он уточняет, что когда украинские войска пересекли границу с Курской областью РФ более трех недель назад "в драматической контратаке", Россия ответила, воспользовавшись случаем, чтобы еще больше растянуть украинские силы, удвоив свои усилия, чтобы взять Покровск и Часов Яр на Донбассе.

"С приближением зимы обе стороны яростно борются за преимущество перед ноябрем, когда холод и влажность замедлят военное движение и снизят темп любых наступательных наземных операций до весны следующего года", - пишет эксперт. Видео дня

По его прогнозам, сейчас начинается "настоящая Курская битва" - ведь киевские войска расширили свое вторжение на Курск, разумно двигаясь в сторону, а не вперед, захватывая больше территории - "сохраняя свои фланги короткими, а пути отхода обратно в Украину открытыми".

"Они (ВСУ - УНИАН) провели спецоперации и артобстрелы вдоль всей границы с Брянской, Курской и Белгородской областями России, чтобы напугать плоскостопое российское командование и запугать жителей до паники", - анализирует Кларк.

Он также напоминает, что украинская кампания по атакам беспилотниками российских нефтеперерабатывающих заводов усилилась - на прошлой неделе два отдельных нефтеперерабатывающих завода в Ростове горели после мощных украинских атак.

"И Киев ежедневно умоляет своих поставщиков оружия в НАТО предоставить ему средства для более сильных ударов по российской авиации, что имеет значение теперь, когда на этой неделе наконец началась настоящая битва под Курском", - констатирует эксперт.

В то же время он указывает, что россияне стягивают силы из любого места, а не делают это из Покровска и Часового Яра, на что надеялись в Киеве - в частности, передислоцировали свои плохо подготовленные резервы, ненадежных чеченцев, из Калининграда на Балтийском побережье, из своей морской пехоты в Крыму, из своего заторможенного наступления в Волчанске, а теперь даже бригада российских наемников вытягивается из Буркина-Фасо для участия в битве под Курском.

"Стратеги в Украине, вероятно, надеются, что наступление на Курск усилит политическое давление на российского лидера, поскольку цена его продолжения агрессивной войны станет более понятной для населения. Какой бы привлекательной ни была эта цель для киевских лидеров, им, возможно, придется согласиться с тем, что в процессе ее достижения они могут потерять Покровск и Часов Яр", - прогнозирует эксперт.

По его мнению, в таком случае и президент Украины Владимир Зеленский, и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "могут оказаться под собственным политическим давлением".

"Ни одна сторона не ожидает решения на поле боя в этом году. Они обе играют за "большой толчок" в наземной войне 2025 года. И каждая из них надеется, что этот поединок армреслинга улучшит их шансы в будущих боях, а также убедит своих соответствующих сторонников в остальном мире, что военный успех действительно в пределах их досягаемости. Только один из них окажется правым", - резюмирует Кларк.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты заводят в Волчанск подразделение "Ахмат". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

При этом, по его словам, это подразделение вряд ли будет выполнять настоящие боевые задачи, а традиционно ограничится самопиаром.

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