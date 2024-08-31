Даже российское командование не возлагает на них серьезных надежд.

Российские оккупанты заводят в северную часть города Волчанск (Харьковская область) подразделение боевиков "Ахмат". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

В то же время, по его словам, это подразделение вряд ли будет выполнять настоящие боевые задачи, зато традиционно ограничится самопиаром.

"Учитывая предыдущий "боевой" опыт этого подразделения, даже командование оккупантов не возлагает на них серьезных надежд", - считает украинский военный. Видео дня

Подразделение "Ахмат" на войне России против Украины - последние новости

Недавно УНИАН сообщал, что подразделение "Ахмат" обещает российским срочникам рай в случае отправки на фронт Курской области. Так, представитель подразделения и одновременно заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов призвал родителей срочников смириться с отправкой на фронт, пообещав всем погибшим рай.

В частности, Алаудинов раскритиковал родителей срочников, которые не хотят, чтобы их дети воевали в Курской области.

При этом Алаудинов утверждает, что в спецназе "Ахмат" служит много боевиков в возрасте 18-20 лет, и он гордится этими "героями".

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