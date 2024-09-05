До украинской операции на Курщине россияне на Донбассе наступали на семи фронтах, отметил эксперт из Университета Глазго.

Продолжается война в Украине, и после того, как украинские войска начали освобождать часть Курской области РФ, "российские операции сосредоточены исключительно в районе Покровска".

Захватчики "как бы замораживают другие фронты", поделился мнением аналитик по войне на Украине в Европейском совете по международным отношениям Густав Грессель, пишет France 24.

"До наступления на курской дуге россияне наступали на семи фронтах на Донбассе. А теперь остался только Покровск, в то время, как некоторые войска из других мест перебрасываются в Курск", - сказал эксперт по войне в Украине из британского Университета Глазго Гусейн Алиев.

Видео дня

В центре внимания Курск - новости, которые уже опубликованы

Вооруженные силы Украина в начале августа стали наступать на Курщине и по состоянию на 27 число освободили 100 населенных пунктов.

В начале курского наступление эксперты, которых опросил телеканал France 24, сошлись во мнении, что ключевая цель операции - спровоцировать передислокацию оккупантов, привлеченных к боям на Донбассе. Аналитики отмечали, что хотя из-за наступления на Курщине РФ перебросила силы с некоторых участков фронта в Украине, это не повлияло на ход битвы за Покровск.

Бывший немецкий военный чиновник, научный сотрудник Центра анализа европейской политики Нико Ланге полагает, что российский диктатор Владимир Путин преуменьшает значение украинской операции в Курской области и продолжает фокусироваться на восточной части нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: