Наступление в России дало Киеву "ощутимые выгоды", полагает бывший немецкий военный чиновник.

Продолжается война в Украине, и российский диктатор Владимир Путин преуменьшает значение наступления украинцев в Курской области РФ и сохраняет фокус на восточной части нашей страны.

Если целью Киева был обмен земли на землю, "это явно не работает, и Путин призывает к этому", приводит мнение бывшего немецкого военного чиновника, научного сотрудника Центра анализа европейской политики Нико Ланге The Washington Post.

"Он (главарь россиян, - Ред.) фактически говорит украинцам: "Вы можете остаться, можете уйти - делайте, что хотите. Пока я буду занят другими делами", - полагает аналитик. По его мнению, украинская сторона "не может удержать Курск, и Путин это знает".

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Эксперт также полагает, что наступление в РФ дало Украине "ощутимые выгоды", в частности, захват военнопленных, и стало причиной необходимого подъема морального духа.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Вооруженные силы Украины по состоянию на 27 августа освободили в Курской области 100 населенных пунктов. Курская операция украинцев стартовала в начале текущего месяца, и Киев уже создал на освобожденной территории военную комендатуру.

Республиканец, экс-президент США и кандидат на пост американского лидера Дональд Трамп эмоционально отреагировал на действия украинских воинов на российской территории. По его словам, якобы есть угроза Третьей мировой войны.

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