Кураховская ТЭС - под контролем Сил обороны, утверждает Виктор Трегубов.

Сейчас ситуация в городе Курахово Донецкой области довольно тяжелая, потому что значительная часть населенного пункта уничтожена врагом. Об этом сказал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Украинские войска держатся в западной части города, на его окраине. Также держат Кураховскую теплоэлектростанцию, которая находится в городе", - отметил он.

Он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются полностью уничтожить город, как ранее и ряд других населенных пунктов. По его словам, они "все дома уничтожают, и тогда нет возможности держать оборону, потому что фактически нет укреплений, ведь любой дом это укрепление".

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"Если нет домов и там выжженная земля, то оборону там держать невозможно. Такую тактику россияне активно применяют со времен Донецкого аэропорта. И они ее применили в Курахово", - подчеркнул Трегубов.

Враг фактически просто пытается "разобрать город по камешку", а тем временем украинские военные уничтожают их живую силу и технику и таким образом пытаются остановить их дальнейшее наступление, сказал представитель ОСУВ "Хортица".

Ситуация в Курахово: главное

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что полный захват Курахово - это лишь вопрос времени. По его словам, оккупационные войска продолжают давление в районе Кураховского выступа, также они имели расширение зоны контроля в районе села Шевченко.

По данным Коваленко, захватчики завершили формирование южного фланга, за населенным пунктом Дальнее. И сейчас можно говорить о создании соответствующей буферной зоны для ударов по Курахово с юга.

Он сказал, что Силы обороны Украины сейчас заняты тем, что максимально пытаются затормозить процесс захвата Курахово и истощить врага, чтобы его дальнейший выход, который будет происходить по основной трассе, на Дачное, происходил с меньшим потенциалом.

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