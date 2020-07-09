Кулеба о проблеме Донбасса: "Есть один вопрос, который блокирует все. Этот вопрос - прямой диалог"

РФ настаивает на прямых переговорах Украины с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает вопрос "прямого диалога" главной проблемой, которая мешает "прорыву во многих вопросах по Донбассу".

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Министр подчеркивает, что Россия отказывается от диалога, настаивая на прямых переговорах Украины с так называемыми «Л / ДНР».

«Есть один вопрос, который блокирует все. Если его решить, можно двигаться вперед. Этот вопрос – прямой диалог. Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с так называемыми «ДНР» и «ЛНР», а мы настаиваем, что должны вести диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними. Удалось бы достичь прорыва во многих вопросах, если бы смогли решить эту проблему. Пока решения нет», – сказал Кулеба в интервью Голосу Америки.

Ранее УНИАН писал, что Россия отказалась подписывать согласованные Украиной, Германией и Францией рекомендации для ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

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