Россия отказалась подписывать согласованные Украиной, Германией и Францией рекомендации для ТКГ - Резников

Делегация России попросила время на проработку еще одного проекта и высказывания своих предложений.

На встрече советников лидеров стран "нормандского формата", которая состоялась 3 июля в Берлине, Россия отказалась ставить подпись под согласованными Украиной, Германией и Францией рекомендациями для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

По его словам, 3 июля советники лидеров стран "нормандского формата" анализировали состояние выполнения договоренностей лидеров Украины, России, Германии и Франции, согласованных на саммите в Париже в декабре прошлого года.

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"То, что было написано в Париже, мы проводили инвентаризацию в пятницу, - что сделано, что не сделано, почему не сделано и возможно ли это сделать. И финалом встречи четырех политических советников должно быть их совместное заявление, совместная рекомендация Трехсторонней контактной группе в Минске", - заявил Резников.

При этом он сказал, что по всем вопросам, о которых договаривались лидеры "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года, применяется недостаточно мер. В частности, речь идет об открытии новых КПВВ и определении соответствующих населенных пунктов, о взаимном освобождении удерживаемых лиц, о дополнительных мерах по прекращению огня, о допуске представителей Красного Креста к удерживаемым лицам и о других вопросах.

В то же время, главная цель встречи четырех советников лидеров "нормандского формата" заключалась в том, чтобы они совместно были готовы поставить свои подписи под определенным пакетом рекомендаций для ТКГ.

"В этом моменте сближение позиций произошло... Но не было готовности делегации Российской Федерации подписаться под теми формулировками, которые предложила немецкая и французская сторона", - заявил Резников.

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Он добавил, что советник канцлера Германии Ян Хегер и советник президента Франции Эммануэль Бонн занимали конструктивную проукраинскую позицию, они пытались также найти формулировку, которая бы устроили все стороны.

"В результате сошлись позиции относительно формулировки Украины, Франции и Германии, но Россия попросила время на то, чтобы поработать над еще одним проектом и высказать свои предложения. Поэтому, договоренностей не было достигнуто - это правда", - сказал Резников.

Как сообщал УНИАН, 4 июля по итогам встречи в Берлине руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил убеждение, что эта встреча "на шаг" приблизила проведение саммита глав государств в Берлине.

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