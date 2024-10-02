Со вчерашнего дня иностранные медиа сообщают, что российские войска почти полностью контролируют город Угледар в Донецкой области, который украинские силы обороняли с самого начала полномасштабного вторжения. В среду оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" заявила, что "высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий".

Официального подтверждения от украинского Генштаба относительно захвата Угледара еще не было.

Но стоит пояснить, что Генштаб за все дни войны ни разу не предоставлял ложную информацию. То есть, могли быть некоторые неточности (не ошибки), но они были техническими и их оперативно исправляли.

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Почему сообщения от Генштаба бывают с задержкой? Потому что вся информация должна быть правдивой на 100%. То есть, чтобы предоставить такую информацию, ее нужно несколько раз проверить, она должна полностью соответствовать тому, что происходит на самом деле. В конце концов, мы не Россия, которая может врать, как дышать.

Еще один момент: россияне сами говорят, что почти 60% разведывательной информации получают из наших открытых источников.

Оккупанты анализируют большой массив информации и "вытягивают" то, что для них может быть полезным.

Таким образом, нам необходимо подать информацию так, чтобы враг не мог воспользоваться ею в свою пользу. Это иногда бывает крайне трудно сделать, поэтому есть пауза - день-два, даже три. И в этом нет никакой конспирологии или сокрытия информации.

Возвращаясь к ситуации в Угледаре, он, конечно, важен для россиян. Во-первых, контроль над городом дает им возможность спокойно пользоваться железной дорогой Донецк-Мариуполь как логистическим путем. Во-вторых, это господствующая высота, она дает преимущества армии, которая там находится, - можно дальше видеть и дальше стрелять. Освобождать и захватывать любые позиции на господствующих высотах также достаточно трудно (поэтому они и называются господствующими, они господствуют над местностью).

После потери Угледара нам нужно держать оборону, отходя на те позиции, которые мы уже, уверен, частично подготовили, где рельеф местности помогает держать оборону от дальнейших наступлений россиян или готовить наши контрнаступательные действия.

Ведь находиться в низине - это самоубийство. Поэтому, наши действия довольно прогнозируемые.

Относительно дальнейших действий врага, их спрогнозировать трудно. Есть признаки того, что готовятся наступательные действия россиян на Запорожском направлении, там концентрируются войска. Также - на Купянском и Лиманском направлениях. Кураховское, Покровское и Торецкое направления тоже никто не отменял...

У россиян сейчас почти 600 тысяч военнослужащих находятся на линии фронта. Это в четыре раза больше, чем было в начале полномасштабного вторжения. Они сконцентрировались, они готовились к этим наступательным действиям в течение этого года, и сейчас - пик их возможностей.

На мой взгляд, на этом пике они будут еще несколько недель. Но это во многом зависит и от погодных условий. Как только начнутся обильные дожди, наступательные действия будет проводить крайне трудно. Сейчас, к сожалению, погода помогает врагу. Ведь по твердому грунту можно двигаться и тяжелой техникой, и пехоте.

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ