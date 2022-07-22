Сальдо добавил, что армия РФ будет "постоянно базироваться на Херсонщине".

Херсонский коллаборант-гауляйтер Владимир Сальдо анонсировал открытие российских воинских частей на оккупированной территории региона. Спикер Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук призвал предателя разместить рашистов компактно, чтобы ВСУ могли их накрыть огнем.

"Уже сейчас ведется подготовительная работа, которая направлена на то, где и как будут дислоцироваться воинские части на территории Херсона", – сказал Сальдо для URA.RU.

Он добавил, что армия РФ будет постоянно базироваться на Херсонщине:

"Они уже готовятся быть постоянно. Не только в процессе проведения специальной военной операции, но и в дальнейшем. Поэтому защита жителей ложится на их плечи".

Братчук остроумно прокомментировал слова коллаборанта.

"Сальдо анонсировал открытие воинских частей на территории Херсонской области. Вы, главное, кучкуйтесь", - подчеркнул Братчук.

Ранее Братчук сообщил, что в Черном море находятся три судна РФ с ракетами "Калибр".

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