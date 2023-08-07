Шеф-редактор УНИАН вместе с экспертами разбирался, как можно разблокировать морские порты и что еще, кроме украинской еды, ждут на мировых рынках.

Российско-украинская война породила целый ряд глобальных международных вызовов, одним из которых является обеспечение мировой продовольственной безопасности.

С начала полномасштабного вторжения российские террористы пытаются похоронить украинскую экономику, закрыв доступ нашим товарам на внешние рынки. Какое-то время наиболее чувствительная международная торговая позиция - еда - уходила нуждающимся в ней странам в рамках черноморского "зернового коридора", но рф в одностороннем порядке вышла из соглашений, гарантировавших безопасный транзит продовольствия из Украины, и начала дорогостоящими ракетами уничтожать наши порты.

В специальном проекте УНИАН шеф-редактор Михаил Ганницкий вместе с президентом Ассоциации "Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты" Владимиром Щелкуновым и руководителем "Центра политического анализа" Владимиром Головко разбирались, что нам делать, как можно решить проблему и разблокировать морские порты.

Помимо этого, эксперты объяснили, что еще, кроме пищи, с лейблом Made in Ukraine, ждут на мировых рынках и сколько миллиардов долларов это принесло бы украинскому бюджету.

Также из программы вы узнаете, чего добивались на переговорах в Саудовской Аравии члены нашей делегации.