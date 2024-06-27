По мнению ветерана АТО, сейчас Крым превратился в Чернобаевку для российской ПВО.

Украина систематически истребляет российскую ПВО во временно оккупированном Крыму, однако не спешит уничтожать мост, рассказал в интервью "Новинарне" ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий.

"Это не просто так, это идет направленная кампания, в которой задействованы все наши рода войск, под координацией ГУР. Это такая очень стратегическая операция. Мы еще в прошлом году поняли, что ПВО у россиян не вагон. У них ПВО хватило прикрыть Москву, линию фронта, к сожалению, очень плотно, и Крымский полуостров. И для того, чтобы даже эту задачу выполнить, они забрали ПВО из Арктики, они забрали последний С-300 с Курил еще в прошлом году. Это то, что во время совка невозможно было представить", - рассказал Дикий.

По словам Дикого, сейчас Украина не уничтожает Крымский мост, поскольку имеет возможность уничтожить систему российской ПВО.

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"Что сейчас происходит, у них есть сакральный объект - Крымский мост. Он действительно стратегически важный - хоть мы его и покоцали, пропускная способность значительно меньше, чем была, но она не нулевая. Поэтому он для них очень важен. Но также это политически важнейший объект - это символ путинской России. Они очень боятся, что мы его добьем. А мы его не добиваем, мы превратили его в приманку. Мы превратили Крым в такую большую Чернобаевку российского ПВО. Мы уничтожаем то ПВО, которое прикрывает Крымский мост, но не бьем по мосту, ждем, пока довезут следующее ПВО", - пояснил Дикий.

Он добавил, что благодаря тому, что россияне постоянно стягивают в Крым все новые системы ПВО, а Украина их уничтожает - на территории РФ большие стратегические зоны сейчас имеют проблемы с прикрытием, что одновременно использует Украина, загоняя Кремль в ловушку.

"Мы используем как наживку Крымский мост и уже в индустриальном масштабе уничтожаем их ПВО, понимая, что оно очень бесконечное. А дальше у них открывается (пространство) и летят наши дешевые дроны на аэродромы, где уничтожаются стратегические для них самолеты. Напомню, недавно было уничтожено 2 Су-57, а их всего десять в России. То есть мы атакуем их дешевыми дронами, а охрана аэродрома отражает атаку из калашей. Если даже на такой аэродром у них нет комплекса, то это показатель. У них физически нет ПВО на нефтяные заводы, а это их кровь, это то, на чем держится этот режим", - сказал Дикий.

Крымский мост: другие важные новости

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина может уничтожить Крымский мост американскими ракетами ATACMS. Вопрос заключается лишь в количестве этих ракет, которые Украина может запустить одновременно.

Тем временем россияне продолжают готовиться к ударам Украины по Крымскому мосту и устанавливают там фортификационные сооружения. В ГУР объяснили, что это не новая тактика и ранее она не уберегла российский Черноморский флот.

По мнению военного эксперта Дениса Поповича, россияне имели "запасные планы" на случай уничтожения Крымского моста. В частности, РФ планировала использовать баржи и большие десантные корабли - однако Украина уже уничтожила первое и поразила несколько единиц второго.

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