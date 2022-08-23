Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением деградации РФ, отметил президент Украины.

Деградация России началась с захват Крыма и террора против крымскотатарского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы.

"Деградация России началась с захвата Крыма, началась с террора против крымскотатарского народа - коренного народа Крыма. С репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21-м веке против крымской мусульманской общины. Было изгнание из оккупированного Крыма всех обычных людей, которые говорили, что Крым - это Украина, которые не боялись защищать украинскую культуру, украинскую свободу в Крыму. И убийства, и пытки, и унижения, и мародерство - все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму с первых недель после его позорного захвата", - сказал президент.

Напомним, официальной датой захвата Крыма Россией считается 20 февраля 2014 года. Украина и почти весь мир не признали аннексию полуострова законной, против РФ были введены санкции.

23 августа 2021 года в Украине состоялся первый саммит Крымской платформы. Владимир Зеленский говорил, что во время мероприятия была сформирована мощная международная коалиция для освобождения полуострова от оккупации.

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