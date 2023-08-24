Оккупационная администрация не комментировала это.

В четверг, 24 августа, на территории временно оккупированного Крыма раздаются громкие взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, над Севастополем было слышно пять взрывов. "Над Севастополем громко. Было 5 сильных "хлопков", - говорится в сообщении. Впоследствии они написали о семи взрывах в Гагаринском районе, два - в камышах и два на мысе Фиолент.

В то же время на Оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к осмотру не сообщали о перекрытии.

"С обеих сторон Крымского моста трудностей в проезде к смотровым пунктам нет", - сообщили они по состоянию на 21:00.

Обновлено в 21:40: Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев заявил, что на полигоне в Казачьей бухте проходят учебные стрельбы, в том числе из ручных гранатометов.

"В зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города. Ориентировочно тренировка будет продолжаться до 23:00", - написал он, отметив, что в городе "все спокойно".

Последние инциденты в Крыму

Напомним, 22 августа, в Севастополе также сообщали о взрывах, Керченский мост перекрывали. Оккупационные власти сначала заявили об обучениях армии, а затем сообщили, что в небо поднимали истребители из-за украинских разведывательных беспилотников.

Утром 23 августа в украинской разведке отчитались об уничтожении российской зенитно-ракетной системы большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф" на мысе Тарханкут.

Сегодня утром ГУР обнародовала видео специальной операции с высадкой на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк. Украинские защитники вступили в бой с захватчиками, уничтожили их технику и установили украинский флаг.

Вас также могут заинтересовать новости: