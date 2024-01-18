Для того, чтобы реализовать свои замыслы Киеву крайне необходимы мощные ракеты немецкого производства.

Крым и Черное море станут центром внимания украинских сил в 2024 году. Это подтвердил президент Владимир Зеленский в недавнем интервью.

Как отмечает бывший президент Джеймстаунского фонда Глен Э. Ховард в колонке для The Hill, изоляция полуострова и деградация российских вооруженных сил там "чрезвычайно важна для Украины, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона"

Украине не удалось достичь решающего прорыва на суше в 2023 году, война на море имела потрясающий успех, отмечает эксперт. Украина смогла серьезно наказать российский Черноморский флот благодаря неустанной морской и воздушной кампании с использованием морских беспилотников и крылатых ракет британского производства Storm Shadow, вынудив россиян отступить к своему военно-морскому бастиону в Севастополе.

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После недавнего уничтожения десантного корабля "Новочеркасск" в конце декабря министр обороны Великобритании Грант Шаппс похвалил успех этой кампании, объявив , что только за последние четыре месяца Россия потеряла 20 процентов своего Черноморского флота.

Украина фактически прекратила морскую блокаду Одессы и возобновила экспорт зерна и другого сырья из своего стратегического Черноморского порта. Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что "с августа Черноморским гуманитарным коридором прошло 400 кораблей с 13 млн тонн грузов. Это значительное достижение, поскольку Украина продолжает кормить мир".

"Следующим шагом в Черном море для Запада является помощь Киеву нацелиться на Крым - незаконно аннексированный Россией в 2014 году - и прервать материально-технический путь России для ее сил, действующих на юге Украины", - пишет Ховард.

Два американских генерала в отставке неоднократно подчеркивали необходимость помощи Украине в достижении этой цели. По словам Бена Ходжеса, бывшего командующего армией США в Европе, Крым является "решающей территорией войны". Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав повторил этот тезис.

Одним из ключей к срыву материально-технической линии России для ее сил в Крыму является мост через Керченский пролив. Эксперт отмечает, что его уничтожение существенно ограничило бы способность Москвы пополнять свои войска на юге Украины и значительно ослабило бы российские силы. Тогда украинские бронетанковые силы могли пробить себе путь через линию Суровикина, чтобы выйти к Азовскому морю, сократив российские силы пополам, если им это удастся. Украинские линии фронта в Работино сейчас находятся всего в 70 милях от Азовского побережья.

Президент Зеленский умолял Запад помочь Украине уничтожить мост, предоставив Киеву немецкую крылатую ракету Taurus. Однако немцы отказались это делать из-за опасений, что это может привести к эскалации войны.

"Зеленский понимает, что Taurus был бы идеальным оружием для уничтожения моста, который и так ослаблен предыдущими атаками. Крылатая ракета, разрушающая бункеры, Taurus могла бы быть запущена с воздуха украинскими Су-24 - они уже успешно используют Storm Shadow с большой эффективностью. И, если оснастить ее вторичным зарядом, она могла бы нанести разрушительный ущерб любой железобетонной конструкции, сделать мост непригодным", - пишет Ховард.

Он добавил, что Зеленский четко назвал Taurus инструментом, который сделает 2024 год переломным в войне и ключевым для судьбы Крымского моста.

Последние новости из Крыма

Как сообщал УНИАН, 4 января российские захватчики заявили о ракетной атаке на полуостров, назвав ее самой массированной за последнее время.

Выяснилось, что украинские силы поразили командный пункт соединение русских войск у Севастополя. Также партизаны сообщали об ударе по воинской части в Евпатории.

Уже вечером стало известно, что Крым оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. Оккупанты писали, что сбили несколько десятков воздушных целей.

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