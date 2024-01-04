Взрывы слышали в Евпатории и Севастополе.

В четверг, 4 января, в оккупированном Крыму звучат взрывы. В сети пишут о громких звуках в Севастополе и Евпатории.

В 15:25 российские захватчики перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Также прекращено движение наземного и морского общественного транспорта в Севастополе, в городе объявили воздушную тревогу. Гауляйтер оккупированного города Михаил Развожаев написал, что в районе внутреннего рейда и Северной бухты захватчики используют дым для маскировки.

Местный Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что его подписчики видели ракету над поселком городского типа Черноморское, также они услышали сильный взрыв в Евпатории. Тем временем взрывы в Севастополе продолжаются.

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Обновлено в 17:00: В российском Минобороны заявили, что якобы сбили над Крымом десять авиационных управляемых ракет.

Обновлено в 16:55: Одну из ракет могли сбить, вторая попала в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке в Севастополе. На место поехали "скорые" и пожарные, пишет "Крымский ветер".

Обновлено в 16:35: Развожаев пишет о работе по уничтожению "большого количества разнообразных воздушных целей" и просит оставаться в безопасности, поскольку "в случае работы ПВО основную опасность представляют осколки".

"На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот", - сообщил он.

Обновлено в 16:30: В Севастополе видели два "прилета" в районе бухты, а в Евпатории к радару поехали автомобили скорой медицинской помощи, пишет "Крымский ветер".

Обновлено в 16:25:"Крым. Реалии" пишет, что в Севастополе в районе 16:13-16:15 слышали около 10 взрывов, перед этим были слышны ракетные пуски.

Обновлено в 16:20: Развожаев заявил о сбитии нескольких воздушных целей.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры", - написал он.

Взрывы в Крыму: последние новости

Напомним, что на днях оккупанты заявляли о ракетной атаке на полуостров. Местные "власти" отчитались о сбитии одной ракеты над акваторией, якобы обошлось без разрушений.

В сети сообщали о мощных взрывах и задымлении в районе мыса Фиолент. Советник мэра Мариуполя написал о сильнейшем взрыве в поселке Тургенево под Бахчисараем.

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