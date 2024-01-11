Прокремлевские политики все чаще пытаются проводить аналогии со Второй мировой войной и кровавым вторжением в Украину.

Кремль использует мифы так называемой "Великой Отечественной войны" для проведения мнимых параллелей с полномасштабным вторжением в Украину.

Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), попытка Кремля использовать мифы так называемой "Великой Отечественной войны" (Второй мировой войны – УНИАН) для подготовки россиян к длительной войне противоречит нынешнему уровню мобилизации в России и попыткам диктатора Владимира Путина заверить россиян, что война не будет иметь долговременных внутренних последствий.

В частности, председатель комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил в свежем интервью "Фонтанке", что даже в "победные 1944-1945 годы" советские войска сталкивались с трудностями. Также политик попытался расширить ложную аналогию между борьбой Советского Союза против нацистской Германии и неспровоцированным вторжением России в Украину, утверждая, что Россия сейчас, образно говоря, где-то в декабре 1943 года и переходит в 1944 год (то есть, на стадию завершения войны-УНИАН).

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Аналитики напоминают, что советские военные начали серию успешных наступательных операций после оборонительной победы в битве на Курской дуге в июле 1943 года и к декабрю 1943 года вышли на берега Днепра и Киева в Украине. Картаполов же утверждает, что украинские войска потерпели неудачу летом 2023 года в контрнаступлении в Запорожской области так же, как нацистская Германия понесла потери в боях в 1943 году.

Аналогия Картаполова имеет мало смысла, особенно учитывая тот факт, что российские войска не добились заметных успехов за последние месяцы, отмечают аналитики. Впрочем, интервьюер спросил, завершится ли война России в Украине в 2024 году по аналогии со Второй мировой, на что Картаполов был вынужден признать, что буквальные сравнения не уместны.

В то же время кремлевский политик продолжил, что оккупанты будут продолжать войну в Украине, пока не установят "флаг над Рейхстагом".

Аналитики констатировали, что постоянные отсылки Кремля на Вторую мировую войну отчасти призваны создать совершенно ложное впечатление, что сегодняшняя Россия может смести своих врагов, полагаясь на массу подавляющего количества живой силы и техники, как это якобы сделала Красная армия с нацистской Германией.

Когда закончится война в Украине - новости, которые стоит прочитать

5 января президент Владимир Зеленский заявил, что выдержать этот год-значит выдержать всю полномасштабную войну, которую РФ ведет против украинцев.

В конце ноября 2023 года бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов спрогнозировал, что война в нашем государстве закончится в конце 2024-го. По его мнению, украинские воины способны осуществить прорыв и освободить большинство оккупированных россиянами территорий.

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