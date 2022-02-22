Глава МО предупредил, что впереди тяжелые испытания и потери.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Кремль сделал еще один шаг к возрождению СССР, однако единственное, что отделяет его от Украины – народ и армия.

Об этом говорится в обращении главы Минобороны к военнослужащим 22 февраля.

Резников подчеркнул, что своим решение признать "ЛДНР" Россия фактически позволила мировому сообществу увидеть то, что украинцы знали уже 8 лет.

"Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. ​Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Врал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое истинное лицо. ​ Лицо преступника, который хочет держать в заложниках свободный мир. Который осознает свое преступление и пытается связать всех вокруг себя круговой порукой. Потому что боится. Ведь за преступлением непременно придет наказание", - отметил Резников.

Министр добавил, что отныне Европа осознала истинную цену избегания честных ответов.

​"Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. ​Единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия", – заявил он.

Резников пояснил, что для Украины пока ничего не изменилось, ВСУ продолжают защищать государство: "Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать". ​

Глава МО предупредил, что впереди тяжелые испытания и потери.

"Но нас непременно ждет победа. Ибо мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей - это признак, что мы все делаем правильно.​ Сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командования ВСУ направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой мы уже получили. Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотичным решениям. Мы этого не допустим. Наша сила - в единстве и уверенности. С холодной головой", - ответил Резников.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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