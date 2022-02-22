Алексей Резников отметил, что Украина готова защищать свой суверенитет.

Министр обороны Алексей Резников потребовал от стран реакцию на действия президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава ведомства заговорил о новой "Берлинской стене".

Об этом сообщил глава Минобороны Украины в Twitter.

По словам Резникова, Москва признала собственную агрессию в отношении Украины, а не боевиков "ЛДНР". Он заверил, что Украина готова защищать свой суверенитет.

"Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" - отметил министр.

Справка УНИАН. Берлинская стена - своеобразный символ "железного занавеса", который разделял социалистический и демократический мир, а физически разделяла западный и восточный Берлин во времена холодной войны.

Решение Путина признать "ЛДНР" - что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля заявил о признании "ЛДНР".

В ночь на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил со срочным обращением к украинцам, он призвал не паниковать и подчеркнул, что Украина считает последние действия РФ нарушением своего суверенитета.

Ряд стран уже объявили о том, что введут санкции против РФ из-за признания Путиным "ЛДНР".

Во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица обратил внимание на то, что Россия слово в слово повторила свое решение о признании независимости территорий Грузии 2008 года, издав аналогичный документ по "ЛДНР".

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