В результате удара был поврежден пролет одного из корпусов и окна во всех сооружениях предприятия.

27 июня 2022 года Россия осуществила ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Одна из двух выпущенных ракет по городу попала в ТЦ "Амстор", в результате чего на этот момент погибли 18 человек, около 60 обратились за медицинской помощью, а еще 36 считаются пропавшими без вести.

Вторая же российская ракета попала в предприятие в Кременчуге. Пострадали два человека. Об этом со ссылкой на Офис президента сообщает "24 канал".

В результате удара был поврежден пролет одного из корпусов и окна во всех сооружениях предприятия. Также ракета повредила двухэтажное здание. Всего 2 работника получили травмы, жертв нет.

Кроме того, взрывной волной выбыло окна в здании молодежного футбольного клуба "Кремень".

Кременчуг: ракетный удар по ТЦ "Амстор"

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

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