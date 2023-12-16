На данный момент Альянс всячески дистанцируется от войны в Украине, заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, есть ли у НАТО "красная линия", перешагнув которую, РФ получит ответный удар от Альянса.

"К сожалению, у НАТО такой черты нет… Для нас это, конечно, дико. А они исходят из прагматизма", - заявил он.

По словам эксперта, Альянс дистанцируется от войны в Украине:

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"Обратите внимание, что НАТО не поставляет нам ни технику, ни вооружение, ни снаряжение. НАТО давало гуманитарную помощь в виде медикаментов, в виде топлива в первый месяц войны, 50 тонн они дали. И все. дальше НАТО дистанцируется. Мы работаем с нашими странами-партнерами напрямую, вне блока НАТО. Именно поэтому я и пытался объяснить, почему НАТО так боится принимать решительные действия. Потому что не хочет быть втянутым в этот конфликт".

Жданов считает, что Альянс опасается перехода войны в мировую и того, что при таком развитии событий кремлевский диктатор Путин нажмет "красную кнопку" - совершит ядерный удар.

Эксперт добавил, что это РФ сейчас всячески провоцирует НАТО на ответные шаги, добавил эксперт:

"Россия "играет" очень подло, гадко, на грани фола, провоцируя НАТО на решительный шаг. Тогда Путин обвинит их в агрессии, а себя представит миротворцем и предложит переговорный процесс".

Членство Украины в НАТО - заявление Байдена

Напомним, на днях президент США Джо Байден заявил, что надо обеспечить победу Украины в войне с Россией, чтобы приблизить ее к обретению членства в НАТО.

"Я очень горд тем, насколько сильной и объединенной стала Организация Североатлантического договора… Путин стремился к "финляндизации" НАТО, когда я встретился с ним в Женеве сразу же после моего избрания, но вместо того, он получил "натоизацию" Финляндии", - в частности, отметил он.

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