Также нужно, чтобы все союзники согласились с присоединением Украины к НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что надо обеспечить победу Украины в войне с Россией, чтобы приблизиться к обретению членства в Организации Североатлантического договора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. "Я очень горд тем, насколько сильной и объединенной стала Организация Североатлантического договора", - сказал Байден и добавил, что она теперь стала еще больше благодаря вступлению Финляндии.

"Путин стремился к "финляндизации" НАТО, когда я его встретился с ним в Женеве сразу же после моего избрания, но вместо того, он получил "натоизацию" Финляндии", - добавил Байден.

В этой связи, президент США убежден, что будущее Украины связано с Альянсом. "В этом нет никаких сомнений", - подчеркнул президент США.

"Но в Вильнюсе мы сказали, что Украина станет членом НАТО тогда, когда все союзники согласятся и условия будут выполнены. Прямо сейчас мы должны позаботиться, чтобы выиграть войну", - подчеркнул Байден.

Также он напомнил, что летом странами "Большой семерки" вместе с Зеленским была начата совместная декларация безопасности поддержки Украины, в которой речь шла о долгосрочных обязательствах по поддержке оборонных потребностей Украины.

Кроме того, Байден напомнил, что на прошлой неделе в США состоялась конференция оборонных индустрий, чтобы запустить выполнение критической работы. По его словам, будущее Украины в НАТО зависит от течения времени.

Путь Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 12 июля по итогам саммита НАТО в Вильнюсе лидеры Альянса согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Они отметили, что получение приглашения будет зависеть от воплощения ряда условий.

В частности, страны-члены должны прийти к согласию в этом вопросе, а Украина должна соответствовать условиям. Кроме того, главы МИД стран-членов Альянса будут регулярно анализировать прогресс Украины в приближении ее армии к взаимосовместимости с армиями НАТО.

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