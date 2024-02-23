Командир добавил, что за все время бойцы из его роты никогда не впадали в ступор.

Командир штурмовой роты SA Company спецподразделения ГУР МО "Kraken" "Чича" заявил, что ответа на вопрос о том, из людей каких профессий выходят самые лучшие штурмовики, нет. По его словам, в гражданской жизни этот человек может быть кем угодно – столяром, бизнесменом или тренером по плаванию.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". В то же время, по словам "Чичи", на его памяти не было людей, которые сломались после первого штурма и сказали: "Все, я не буду больше штурмовать, потому что это – не для меня".

"Штурм меняет людей, но в лучшую сторону. Потому что человек понимает, куда попал, что должен вернуться домой живой. Поэтому он делает все постепенно, правильно и квалифицированно, чтобы выполнить свою миссию и вернуться домой", – пояснил он.

Командир добавил, что за все время бойцы из его роты никогда не впадали в ступор. В частности, и потому, что это подготовленные люди, и они понимают, что делать в той или иной ситуации.

"Единственное, что я могу вспомнить, Новоселовское. Кадры из этого штурма разлетелись очень сильно на весь мир. Это был лобовой штурм. Мы остановились рядом с домом, в котором сидел враг. Расстояние между нами было метров 5 – 7. Только начали выгружаться, по нам начала работать артиллерия, АГС. Один из бойцов даже не успел спуститься с кунга (кузов-фургон – ред.) на землю, как ему то ли отстрелило палец, то ли осколок его отрезал. Было очень много раненых, им нужно было оказывать помощь. План начал идти не по графику. Но с помощью каждого командира мы выровняли ситуацию и своим примером показали, как нужно действовать", – рассказал он.

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский начал аудит Сил обороны. Во время проверки обнаружено тысячи военных, которые ни разу не участвовали в бою. Об этом рассказал депутат Давид Арахамия. Он добавил, что эти бойцы уже проходят подготовку и будут направлены на усиление бригад на передовой.

Тем временем командир спецподразделения "Kraken" "Чича" рассказал, как был на операции с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым. По его словам, он пересекался с руководителем разведки, когда он с помощью радиостанции взял 15 пленных.

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