Глава ГУР Кирилл Буданов вместе с "Kraken" освобождал 29 апреля 2022 года Руську-Лозову.

Командир штурмовой роты SA Company спецподразделения ГУР МО "Kraken" Чича рассказал, как часто глава разведки Кирилл Буданов участвует в боевых задачах.

"Когда освобождали Руську-Лозову, я как раз проходил КМБ. Помню, как люди выезжали на эту миссию, и сказать, что у них поднялся боевой дух, когда они его там увидели, это ничего не сказать. Представьте себе: на штурм идет твой командир! Это - очень круто", - сказал он в интервью УП.

По его словам, он пересекался с Будановым, когда он с помощью радиостанции взял 15 пленных.

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"Когда шла активная фаза операции, я сидел и слушал этот разговор. Это как фильм. Это очень круто. Он - топ", - добавил защитник.

Он рассказал, что ему "нравится", как каждый раз, когда россияне бьют по гражданской инфраструктуре Харькова, по обычному мирному населению, говорят, что "разрушили новую базу "Kraken"".

"Если посчитать, сколько раз они нас уже "уничтожили", то было бы хорошо, чтобы у нас было столько людей, но это уже, вероятно, больше 10 тысяч. У нас нет столько людей. Надо жить реальностью", - добавил боец.

Участие Буданова в операциях

Глава ГУР известен тем, что принимает непосредственное участие в некоторых операциях своих подчиненных. Часто, речь идет о выполнении задач, где изначально расклад сил - не в пользу Украины из-за кратного превосходства врагов, отметил командир. Однажды он силой убеждения заставил штурмовую группу оккупантов сдаться в плен, поговорив с ними по рации.

Буданов утверждает, что иногда его непосредственное участие в боевых выходах необходимо, поскольку присутствие руководителя ободряет и мотивирует бойцов.

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