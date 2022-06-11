Российские корабли держат под угрозой ракетных ударов почти всю территорию Украины.

В Черном море российские войска держат шесть носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что противник и дальше блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Как отмечают в ОК "Юг", вражеские корабли держат под угрозой ракетных ударов почти всю территорию Украины.

"На четырех надводных кораблях и двух подводных лодках - 40 крылатых ракет типа "Калибр". Рядом с ними - два больших десантных корабля", - отметили в ОК.

Ранее сообщалось, что опасность для Одесской и Николаевской областей из-за ракетных обстрелов россиян с лодок в акватории Черного моря увеличилась за последние сутки.

Если несколько дней назад враг чаще всего применял стратегическую авиацию, которая стартовала с территории РФ, то сейчас наибольшая опасность идет из акватории Черного моря.

Как сообщал УНИАН, ранее в Международной морской организации при ООН заявили, что обезвреживание морских мин возле ключевых портов Украины может занять месяцы, а без этого невозможно снять блокаду и пустить корабли.

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