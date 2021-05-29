Подозреваемый "служил" в батальонах "Заря" и "Брянка СССР".

На Луганщине полицейские разоблачили 24-летнего бывшего боевика террористической организации "ЛНР".

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили 24-летнего жителя Северодонецка, который участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования «Заря».

Подозреваемый рассказал полицейским, что в 2015 году он вступил в ряды НВФ, где занимал должность заместителя командира взвода батальона «Заря», который дислоцировался на территории областного военкомата в Луганске.

По его словам, через полгода из-за конфликта с командиром и плохие условия службы он покинул ряды батальона и поступил в другой - «Брянка СССР».

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За «службу» получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей, но впоследствии также разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и поехал на заработки в РФ.

В дальнейшем вернулся на подконтрольную Украины территорию в Северодонецк.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» бывшему боевику сообщено о подозрении. Следователи завершают досудебное расследование и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт.

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Автор: Виктория Токарева