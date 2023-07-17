Силы обороны Украины системно уничтожают россиян.

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, несмотря на плотное заминирование территории и обстрелы со стороны российских захватчиков, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны системно уничтожают русских. Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха, наши воины продвигаются вперед", - сообщил бригадный генерал.

При этом, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал украинские позиции и совершил 650 обстрелов.

В то же время, артиллерийские подразделения украинских Сил обороны Таврического направления выполнили 1412 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - подчеркнул Тарнавский.

Кроме того, уничтожено 25 единиц военной техники противника. В частности, речь идет о 3 танках, 1 боевой бронированной машине (ББМ), 3 единицах БМ-21 "Град", беспилотнике "Орлан-10", 2 зенитно-ракетных комплексах "Стрела-10", 2 гаубицах 2А65 "Мста-Б", 2 самоходных артиллерийских установках 2С3 "Акация", пушке "Гиацинт-Б", пушке "Гиацинт-С", пушке Д-30, ЗРПК "Тунгуска" и автомобильную технику. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ-актуальное

Как сообщал УНИАН, ранее издания The New York Times и аналитики Института изучения войны рассказали, что украинские военные, вероятно, скорректировали стратегию своего наступления в рамках освободительной операции. Такое решение позволит сократить потери Сил обороны и истощить российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: