Остин отметил, что российская армия понесла большие потери.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки считают, что у украинской армии есть хорошие шансы провести успешное контрнаступление этой весной.

В ходе заседания Комитета Сената США по вооружённым силам глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что несмотря на тяжелые бои возле Бахмута, украинская армия имеет большое преимущество перед российскими захватчиками. Кроме того, россияне уже понесли большие потери в этой войне.

По мнению Остина, активизации боевых действий стоит ожидать весной, когда улучшатся условия для маневрирования, а также "на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать". "Думаю, что у Украины будут очень хорошие шансы на успех", - добавил он.

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Контрнаступление ВСУ - последние новости

Новый президент Чехии Петр Павел считает, что у ВСУ будет лишь одна попытка контрнаступления в этом году, посколько союзникамбудет сложно поддерживать оказание помощи на том же уровне.

В начале марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные Силы Украины могут начать контрнаступление в течение двух месяцев.

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пока не могут перейти в контрнаступление, поскольку армии нужно дополнительно оружие.

Аналитики американского Института изучения войны сообщают, что в России планы Украины начать контрнаступление вызывают "беспокойство".

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