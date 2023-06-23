Украинские военные закрепляются на рубежах, отметила замминистра.

Вооруженные силы Украины в рамках проведения контрнаступательной операции ежедневно продвигаются на фронте.

"Только наши военные, планировавшие операцию наступления, могут сейчас оценивать, как она идет. Не надо ожидать, что наступление - это что-то очень быстрое. Это - война. Враг постоянно готовится к противодействию, потому что они понимают, что мы будем освобождать оккупированные территории. Кроме того, у нас каждый день есть продвижение", - заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, процесс этот постепенный, но все же - ВСУ закрепляются на рубежах и уверенно продвигаются.

"Делать сейчас какие-то оценки очень рано и некорректно, ведь наступление продолжается. У нас еще основные события впереди и главный удар еще впереди".

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Напомним, заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на передовой украинского контрнаступления, заявил, что главным препятствием на его пути стали российские вертолёты Ка-52 "Аллигатор".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что сейчас на фронте происходят формировочные операции по подготовке поля боя. Он подчеркнул, что война - это не голливудский блокбастер, а контрнаступление - не новый сезон на Netflix.

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