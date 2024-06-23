По словам эксперта, для проведения контрнаступательных действий условия на фронте должны быть благоприятными.

Вооруженные Силы Украины могут перейти к контрнаступлению в конце лета - начале осени. Такое мнение высказал генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"Об этом уже неоднократно говорили, что Путин дал четкое указание прорвать фронт на востоке Украины. Главная цель - полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области и частично продвинуться в Запорожской области. Именно для этого и была разработана Харьковская и Сумская операция, которая предусматривала мощное отвлечение резервов Сил обороны", - отметил эксперт.

Генерал подчеркнул, если условия будут благоприятными, то Украина сможет перейти к контрнаступательным действиям ближе к осени. По его словам, на сегодня украинские военные делают все, чтобы помешать планам РФ прорвать восточный фронт.

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"Сегодня оккупанты перебрасывают подразделения из Харьковской области на восток, чтобы выполнить указание Путина - прорвать фронт на Востоке Украины. Это им не удается. Хотя их атаки на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях являются началом реализации плана по полной оккупации Донетчины. Сегодня Силы обороны полностью нивелируют эти планы оккупантов. ВСУ получили боеприпасы и вооружение, что позволит не только обороняться, но и проводить контратаки. Думаю, что ближе к осени, у нас будет возможность проводить тактические, а при удачных условиях, и стратегические контрнаступательные действия", - считает Маломуж.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

В мае председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявлял, чтобы выстроить предпосылки для проведения контрнаступления, украинским военным необходимо оружие от союзников.

"Вопрос Крынок, Часового Яра, Угледара, многих направлений Лимана и Купянска и Волчанска требуют дополнительного вооружения для наших Вооруженных Сил и привлечения дополнительных ресурсов", - отметил он.

В то же время полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант назвал условия для проведения контрнаступления ВСУ в 2025 году. Он считает, что F-16 в украинском небе не принесут Киеву победу, однако они безусловно важны.

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