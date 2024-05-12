По словам Глена Гранта, чтобы провести эффективное контрнаступление, Украина должна иметь "избыток ресурсов".

Российские оккупанты будут наступать в течение этого года, а в 2025-м можно ждать контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью "Еспресо" сказал полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант.

По его словам, россияне уже озвучили свои угрозы в случае поставки Украине истребителей F-16.

"Они это сравнили даже с перспективой применения или использования ядерного оружия. То есть это для них значительно серьезнее, и они этого боятся. Какая разница какой у кого план. В приоритете был и остается украинский план. Речь идет не о Лондоне, Берлине или ком-либо другом. Речь идет об Украине", - отметил военный. Видео дня

При этом он не думает, что F-16 в украинском небе принесут Киеву победу, хотя они "безусловно важны, но не настолько, как того все ожидают".

"И все же мы должны быть очень осторожными, когда говорим о контрнаступлении. Чтобы провести эффективное контрнаступление, у вас должен быть избыток ресурсов. Это означает, что у вас должно быть больше ресурсов, чем у противника, и что у вас должны быть подготовленные люди. А мы до сих пор не дошли до того, чтобы сказать, что украинские бойцы прошли надлежащую для контратаки подготовку", - подчеркнул Грант.

В этом контексте он отметил, что чтобы иметь достаточно людей для контрнаступления в 2025 году, "мы должны мобилизовать и набирать их уже сейчас".

"Очевидно, что существуют планы действий в случае нападения России на страну НАТО. Эти планы реализуются, и сейчас, например, в странах Балтии и Финляндии проходят интенсивные учения, чтобы быть готовыми в случае если Россия продолжит наступать", - резюмировал британский военный.

Ситуация на фронте - последние новости

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине. По его словам, россияне продолжают обстрелы гражданского населения, при этом количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось.

Также УНИАН сообщал, что Генштаб рассказал о ситуации в Харьковской области. ВСУ продолжают активными действиями наносить россиянам потери в живой силе и технике и истощают оккупантов вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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