Украинские силы используют опыт первых недель контрнаступления для отработки тактики штурма хорошо подготовленной российской обороны.

В последние дни ВСУ передислоцировались и снова проводят крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

Об этом говорится в свежем отчете британской разведки. "Украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления для отработки тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны", - отметили в британской разведке.

Аналитики добавили, что украинские подразделения добиваются постепенных, но неуклонных тактических успехов на ключевых направлениях.

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Также в разведке сообщили, что в Луганской области российские оккупанты предприняли значительные усилия, чтобы начать атаку в Серебряном лесу в районе Кременной.

"Это отражает продолжающиеся приказы российского высшего руководства переходить в наступление, когда это возможно. Россия добилась небольших успехов, но украинские силы предотвратили прорыв", - констатировали в разведке.

Контрнаступление ВСУ

С начала июля на фронте фиксируется определенное продвижение ВСУ, из чего Запад сделал выводы, что украинское контрнаступление началось.

Недавно было подтверждено освобождение уже 8 населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей.

А вчера замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что восточная группировка ВСУ начала наступление одновременно на нескольких направлениях.

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