На фронте в Украине все "будет веселей", как только подойдет авиация, полагает аналитик.

Украине могут передать авиацию, и благодаря этому контрнаступление ВСУ 2024 может быть намного успешнее, чем контрнаступательные действия Вооруженных сил нашей страны в текущем году.

Оптимально вести боевые действия с поддержкой авиации, и у нас эта поддержка может быть, рассказал военный эксперт Роман Свитан в интервью изданию Obozrevatel. По его словам, "как только подойдет авиация, все будет веселей". Он добавил, что наши бойцы не смогли серьезно продвинуться вперед, поскольку не имели авиации и дальних средств поражения (ракет).

"…мы могли продвинуться только на боевой радиус средств поражения, которые у нас были. Это артиллерия, радиус 15-25 километров. Вот на это расстояние мы и продвинулись", - объяснил аналитик.

Видео дня

Свитан заявил, что дальше двигаться можно только тогда, когда будет достаточное количество авиации. "…В 2024 году мы эти вопросы будем решать. Я думаю, авиацию нам дадут, а с ней все будет быстрее и веселее - на порядок. Раз в десять будет выше скорость, и раз в десять будут меньшими потери", - спрогнозировал он.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Ранее Роман Свитан говорил, что реальное украинское контрнаступление стартует только тогда, когда ВСУ получат от партнеров достаточное число самолетов. По его словам, украинским Вооруженным силам необходимо около 120-160 бортов.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что западные истребители F-16 вряд ли появятся в нашем небе до конца 2023 года.

Многих интересует, когда закончится война в Украине, - точная дата никому не известна. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции спросили, завершится ли полномасштабное противостояние в следующем году. Лидер украинцев заявил, что никто не знает ответ на этот вопрос.

Вас также могут заинтересовать новости: