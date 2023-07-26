Американские чиновники понимают, что контрнаступательные действия украинцев - это титаническая работа, отметила посол Украины в Штатах.

Американские топ-чиновники, в том числе президент США Джо Байден, глава Объединенного комитета начальников штабов Штатов генерал Марк Милли и глава американского Минобороны Ллойд Остин понимают, что контрнаступление ВСУ 2023 - это не какое-то шоу.

Американские партнеры выражают украинской стороне "только слова поддержки", рассказала посол Украины в Штатах Оксана Маркарова в эфире "Радио Свобода". По ее словам, также есть очень активное обсуждение того, что именно нужно нашему государству для того, чтобы мы были более успешными.

"...наши партнеры на официальном уровне от президента Байдена до администрации, до министра обороны Остина и генерала Милли очень четко понимают, что наше контрнаступление, наше освобождение территорий и защита наших зданий, домов, наших людей - это не шоу какое-то, это очень сложная, титаническая на самом деле работа, которую делают наши смелые защитники. Поэтому мы на самом деле слышим от них только слова поддержки...", - заявила дипломат.

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Посол добавила, что украинская сторона не слышит никакого негатива. "У нас идет постоянная и достаточно конструктивная работа, и у нашего военного руководства насчет того, каким образом мы можем быть более успешными, как это делать лучше", - подчеркнула Маркарова.

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10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские воины начали контрнаступательные операции. Наши бойцы пошли вперед на юге Украины, а также двигались на Бахмутском направлении и освободили от россиян ряд населенных пунктов.

Западные СМИ писали, что якобы союзники Украины недовольны медленными темпами контрнаступления. Стоит отметить, что нашим воинам мешает двигаться вперед, в частности, то, что противник очень плотно заминировал территории.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наши контрнаступательные действия отстают от графика, но в целом идут согласно плану.

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