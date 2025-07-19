Лариса Козовая

Во время АТО военный самостоятельно вывез из плена почти три десятка украинских военных.

Во время выполнения боевого задания погиб полковник ВСУ, известный авиатор, волонтер, директор авиаклуба "Одесса" Константин Оборин (Камикадзе). О гибели Оборина сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Очень печальная новость... Во время выполнения боевого задания погиб Константин Оборин - ветеран войны в Афганистане, участник современной борьбы за независимость Украины, директор авиаклуба "Одесса", волонтер, наставник, человек большой души и отваги", - подчеркнул Труханов.

По его словам, после службы в Афганистане Оборин посвятил себя служению и поддержке других. Он стал символом реабилитации и надежды для ветеранов, развивая парашютный спорт. Его жизненной философией была фраза: "Воздух лечит".

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Труханов рассказал, что в 2014 году, рискуя собственной жизнью, Константин вывез из российского плена 29 украинских военных. А после полномасштабного российского вторжения Оборин, имея 63 года, продолжал выполнять боевые задачи и погиб, оставаясь верным присяге, собратьям и Украине.

Гибель Оборина также прокомментировала его дочь Полина. Она уточнила, что Константин Оборин погиб накануне.

"К сожалению, Камикадзе, нашего папы, дедушки, любимого мужа, легендарного воина, живой легенды... больше нет. Это случилось вчера, на задании. И да, к сожалению, наш супер герой не бессмертен, как бы мне не хотелось...", - написала она в Facebook.

Люди, которые знали военного, очень бурно отреагировали на сообщение о его гибели. Пост Полины собрал много комментариев с сочувствием и грустью из-за гибели Оборина. Один из военных написал:

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"Костя - Камикадзе - легенда. Это титановый стержень через все тело, и стальные яйца. Это мягкий и добрый человек, но жесткий и справедливый".

Что известно о Константине Оборине.

Константин Оборин - ветеран войны в Афганистане, в октябре 1987 года участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, был уволен из рядов ВС Украины в 1995 году, в звании подполковник запаса, имея статус "инвалид войны II группы". Погиб в звании "полковник".

Один из основателей, директор аэроклуба "Одесса". В составе Первой полярной парашютной экспедиции Украины в 2000 году десантировался на вершину планеты и установил флаг Украины и Одессы на Северном Полюсе.

Мастер парашютного спорта, пятикратный рекордсмен Украины, совершил более 3000 прыжков с парашютом, президент Федерации парашютного спорта в Одесской области.

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Отец шестерых детей.

Он родственник и тезка известного летчика, старшего лейтенанта Константина Оборина, который во время Второй мировой войны, 25 июня 1941 года, совершил ночной воздушный таран гитлеровского бомбардировщика.

Потери на войне

Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Захаревич. У него остались жена и трое детей.

Ранее, отражая воздушное нападение врага, на истребителе F-16 разбился летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Пилот, 1993 года рождения, успел сбить 7 воздушных целей.

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