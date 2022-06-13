Выдачу даже минимального набора еды с июля оккупанты ограничат.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, из чего состоит продуктовый паек, выдаваемый жителям захваченного города, как гуманитарную помощь от оккупантов.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

Советник мэра отметил, что сейчас в оккупированном российскими захватчиками Мариуполе единственный источник пищи - это гуманитарная помощь, которую выдают оккупанты горожанам.

Ограниченного набора продуктов, который горожане получают от оккупантов, должно хватить на целый месяц.

"Продуктовый паек в основном выдают МЧС России. Там набор продуктов, как они считают, на месяц. В нем пакет каши, пакет муки, четыре или пять рыбных консервов, четыре или пять консервов из говядины, пакет с макаронами, три пакета с сахаром. С другой стороны, эти консервы, мы же понимаем что у людей нет холодильников, они портятся за два дня", - подчеркнул Андрющенко.

Впрочем, и такой набор с июля не сможет получить трудоспособное население. В дальнейшем трудоспособным придется работать на оккупантов, чтобы получать еду.

"Сегодня было объявлено, что с 1 июля гуманитарную помощь будут выдавать исключительно людям определенных категорий населения... Трудоспособное население будет фактически лишено возможности получать помощь. Это некое принуждение к сотрудничеству и к принудительной работе",- акцентировал Андрющенко.

Он добавил, что взрослое население должно либо разбирать завалы, либо мести улицы.

"За это, возможно, будут платить деньги, но на сегодня, в основном платят продуктовым пайком", - сказал Андрющенко.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Он практически разрушено российскими оккупантами.

С начала полномасштабной российской агрессии в некогда цветущей "столице" Приазовья погибло по меньшей мере 22 тысячи мирных жителей. Сегодня в оккупированном городе остаются "жить" около 100 тысяч гражданских.

По словам мэра Вадима Бойченко, эпидемическая ситуация в оккупированном россиянами городе с каждым днем ухудшается. До конца года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней.

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