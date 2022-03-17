Во время комендантского часа, который действовал с вечера 15 марта до сегодняшнего утра, удалось задержать целый ряд диверсионных групп.

Ситуация в Киеве и области контролируемая, продленный комендантский час сработал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Относительно ситуации в Киеве, ночью наша ПВО сбила ракету, обломки упали в жилой дом. Вчера было сбито 4 самолета, 3 вертолета. Не даем возможности россиянам никуда продвигаться. Ситуация в Киеве и области относительно стабильная и контролируемая. Комендантский час сработал", - сказал он и добавил, что украинским правоохранителям совместно с бойцами теробороны удалось задержать целый ряд диверсионных групп.

По словам советника министра, самой болезненной точкой по стране до сих пор остается Мариуполь. "Если говорить о ситуации в целом по стране, самой болезненной точкой до сих пор остается Мариуполь. Однако город стоит, Мариуполь под украинским флагом", - подчеркнул он.

Также советник министра отметил, что в стране значительно сократились случаи мародерства, в то время как российские захватчики продолжают совершать беспредел на временно оккупированных территориях. "Ситуация с мародерством в целом улучшилась благодаря работе неравнодушных граждан совместно с полицией и теробороной. Гораздо страшнее ситуация с мародерством на оккупированных Россией территориях. Они выносят из домов и магазинов все – от мясорубок и телевизоров до зубной пасты", - сказал Денисенко.

Как сообщал УНИАН, комендантский час в Киеве и Киевской области действовал с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.