Также командующий сил обороны вручил лучшим военнослужащим ведомственные знаки отличия и ценные подарки.

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделения морской пехоты, которые защищают позиции на Запорожском направлении.

Как говорится в сообщении Командования объединенных сил ВС Украины в Facebook, командующий передал морпехам приборы ночного видения и поздравил личный состав с профессиональным праздником.

"Очень важно, чтобы каждую ночь те, кто несет дежурство на наблюдательных постах, чувствовали себя как можно безопаснее. Уверен, что это оборудование не только добавит вам возможностей ведения боя в темное время суток, но и обязательно принесет значимое преимущество и пользу", – отметил Наев.

Командующий также добавил, что во время выполнения боевых задач каждый морпех демонстрирует высокий моральный дух, профессиональное мастерство, самоотверженность и ответственность.

"От всей души благодарю вас за верность воинскому долгу, образцовую службу и мужество. Вы героически бороните независимость нашей страны на одном из главных направлений и даете достойный отпор врагу, часто рискуя собственным здоровьем и даже жизнью", – отметил генерал-лейтенант Наєв.

Также командующий силами обороны вручил лучшим военнослужащим ведомственные знаки отличия и ценные подарки.

Во время посещения позиций, Наев ознакомился с организацией и условиями жизни морских пехотинцев, обсудил проблемные вопросы и текущее состояние дел на этом участке обороны.

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