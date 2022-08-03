У Генштабе ВСУ уверяют, что российские войска деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа.

Командованию оккупационных войск Российской Федерации все труднее пополнять захватнические подразделения, терпящие потери в войне против Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Русскому командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в развязанной им бессмысленной войне", - сказано в сводке.

При этом, как заявляют в Генштабе ВСУ, российская пропаганда продолжает врать, выдумывая несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. "Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию", - сказано в сводке.

Отдельно отмечается, что в акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр". В частности, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Также сказано, что на Харьковском направлении противник осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Дементиевка, Золочев, Прудянка, Светличное, Питомник, Русская Лозовая, Лесное, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Михайловка, Коробочкино, Старая Гнилица, Мосьпаново, Пришиб, Перемога, Украинка, Рубежное, Верхний Салтов, Старый Салтов, Молодова и Большая Бабка. Нанес авиаудар неподалеку от Прудянки.

Еще враг вел воздушную разведку БпЛА возле Петровки, Федоровки и Дементиевки, а также задействовал средства радиоэлектронной борьбы в районах Ивановки, Студенка, Василенкового и Гетмановки.

На Славянском направлении противник осуществлял обстрелы из артиллерии различных калибров в районах населенных пунктов Протопоповка, Большая Камышеваха, Мечебилово, Гусаровка, Чепель, Норцовка, Долина, Мазановка, Краснополье, Новопавловка, Довгеньке, Дибровное, Бражкивка, Вернополье, Красное, Карнауховка, Ридне, Адамовка, Богородичное и Маяк.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Звановки, Стародубовки, Спирного, Северска, Верхнекаменского, Пискуновки и Григоровки.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

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