Боец Вадим Мазевич говорит - некоторые украинцы не ценят, что человек жертвует собственной жизнью, когда идет на войну.

Командир из 3-й ОШБр Вадим Мазевич рассказал, что больше всего раздражает в поведении гражданских, когда как военный возвращаешься в нормальную жизнь, наевшись "пороха" войны.

В комментарии "Украинской правде" он указал, что в обществе есть определенный нарратив, от которого украинцы не могут избавиться еще с 2015 года:

"Я тебя туда не посылал! Кто ты такой, чтобы мне указывать? Если ты воевал, значит, тебя все можно!?".

Военный говорит, что такое отношение сильно раздражает. У некоторых украинцев нет понимания, что человек рискует жизнью и здоровьем, защищая Украину.

В то же время Мазевич отмечает, что война заставила его новым взглядом посмотреть на мир: сейчас жизнь лучше ощущается, мелочи, которые раньше не замечал, дают наслаждение.

Военный путь Мазевича

Боец ВСУ обладает существенным опытом войны с различными коллективами в армии. Еще в прошлом году Мазевич служил разведчиком в составе 47-й ОМБр (с октября 2022-го по сентябрь следующего года).

По словам военного, за последние два года, ему приходилось переходить из подразделения в подразделение: один расформировали, из другого ушел сам - обстоятельства были разные. Но это путь военного - нельзя судить, такие изменения - это плохо или хорошо, указал он.

Сейчас он служит командиром батальона беспилотных авиационных комплексов в составе 3-й ОШБр. "Я думаю, что допустил ошибку, когда сразу не пошел в 3-ю ОШБр", - заявил Мазевич.

За время войны он успел проявить себя на Запорожском, Херсонском, Бахмутском направлению. Первый бой оккупантам Мазевич дал на Киевщине - участвовал в штурме села Лукьяновка Барышевского района.

Мазевич раскрыл свое видение на мобилизацию

В комментарии СМИ Мазевич не обошел тему мобилизации. Военный говорит, что тоже видит наличие соответствующей проблемы и считает, что украинцы должны защищать свое, если хотят жить в лучшем государстве. Мазевич подчеркнул, что никому не судья в вопросе мобилизации, но рано или поздно, повестку получит каждый.

По его мнению, следует это понимать, самостоятельно решать свою судьбу как военного, не дожидаясь приглашения от ТЦК. В обратном случае: "Тебя отправят туда, куда ты не хочешь", - считает он.

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