Коллаборанты "спасли" украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях, от некачественных продуктов.

В Харьковской области коллаборанты, перешедшие на сторону врага, присвоили себе "гуманитарку", которую РФ завозила на временно оккупированные территории. За свою жадность предатели поплатились массовым отравлением.

Об этом сообщает "24 канал".

В Боровской громаде Харьковщины, в селе Подвысокое, все еще находятся оккупанты. Российские военные захватили дома мирных украинцев, они воруют их имущество.

Россия активно хвастается тем, что завозит в село много гуманитарной помощи. Однако местные говорят, что ничего не получают. Коллаборанты, согласившиеся работать на врага, присваивают себе всю "гуманитарку". За это они уже поплатились - предатели и их родственники массово травятся, ведь продукты, которые РФ "щедро" отправила на временно оккупированные территории, некачественные.

"Семьи коллаборантов безумно отравились. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за жадности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя", - рассказала журналистка.

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