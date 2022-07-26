Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в деоккупированных ВСУ населенных пунктах Харьковского района.

Оккупанты повредили газопровод на территории Балаклейской общины, без газоснабжения осталось около 1 тыс. домов.

Об этом в Facebook сообщила Харьковская областная военная администрация.

"В результате вражеских обстрелов поврежден газопровод среднего давления, который обеспечивает газом одно из сел Балаклейской громады", - сказано в сообщении.

В департаменте ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА сообщили, что без газоснабжения осталась тысяча домов.

В сообщении сказано, что в то же время продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в деоккупированных ВСУ населенных пунктах Харьковского района. "Проводятся ремонты на газораспределительных и домовых сетях, а также разрушенных врагом газопроводах", - сказано в сообщении.

Напомним, в ночь с 25 на 26 июля российские оккупанты обстреляли Харьков.

Как писал УНИАН, накануне артиллерия ВСУ уничтожила почти десяток танков оккупантов, прорывавшихся на Харьковщине. В очередной раз филигранно отработали "Холоднояровцы" из 93-й бригады.

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