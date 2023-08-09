Цель Кремля - удержать то, что он захватил в Украине, и дождаться, когда "сдастся Запад", отметил Грант.

Подполковник британской армии в отставке, экс-советник министра обороны Украины Глен Грант во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" подчеркнул, что Россия готова к долгосрочной войне в Украине и рассказал, стоит ли ожидать перемирия.

"Относительно возможных переговоров о перемирии - мне кажется, что это пустая трата времени. Поэтому что единственный, кто может остановить эту войну – это Россия, которая просто должна отвести войска с территории Украины, а я не вижу сейчас от них такого желания. Поэтому я не думаю, что сейчас можно говорить о каком-то мире. Правительство Украины должно сконцентрироваться на победе и ни на чем другом", - подчеркнул эксперт.

По его словам, ВСУ приходится воевать против хорошо подготовленного противника. Кроме того, невозможно предусмотреть плотность минирований территорий, которые силам обороны придется освобождать. По данным британца, РФ готовила миллионы мин для "большой войны" против Запада, а теперь использует их на территории Украины.

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Грант также отметил, что сейчас Украина не может продвигаться далеко без разминирования территорий, которые оккупировала Россия. Также нельзя без соответствующего количества дронов и другого оборудования, например, гранатометов, бороться против врага, засевшего в окопах, требующих зачистки.

"Россия готова к долгосрочной войне . Они уже все свои силы направляют на ВПК. Также они пытаются получать вооружение от других стран и не собираются выходить из Украины. Они будут защищать все необходимое, с их точки зрения. Их цель - удержать то, что они уже захватили, насколько это возможно, пока "не сдастся Запад"... но Запад тоже очень много тратит для производства вооружения и, конечно, это не в пользу РФ", - говорит Грант.

Когда закончится война - прогнозы экспертов

Украина уже неоднократно получала от разных стран предложения о "мирных переговорах" с РФ. Но большинство таких предложений лишь "замораживают" войну на определенное время, давая России возможность восстановить военный потенциал и снова ударить в будущем.

В США ранее заявляли, что Россия не демонстрирует никакой заинтересованности в мирных переговорах, поскольку Владимир Путин верит, что он может "пережить Украину" и всех ее сторонников.

В то же время, по мнению западных СМИ, Путин почти наверняка затянет войну до ноября следующего года, до выборов в США, поскольку надеется, что возможная победа Дональда Трампа усилит позиции России в переговорах.

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