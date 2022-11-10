Украинские воины просто так не бросятся в Херсон, полагает эксперт.

Во время отступления из Херсона российские оккупанты будут пытаться убить максимальное количество украинских военных.

Бойцы Вооруженных сил Украины просто так не бросятся в город, этот процесс может занять до двух недель, спрогнозировал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в новом выпуске программы "Аргумент" на УНИАН.

"…принятое решение (насчет ухода оккупантов из Херсона - Ред.) с военной точки зрения, оно оправдано, но политически оно просто почти самоубийственно для путинского режима… Они будут стрелять, стараться убивать максимальное количество украинских военнослужащих, поэтому, я думаю, что ВСУ, они так просто в город не бросятся", - сказал эксперт.

По его словам, армия Украины имеет свое преимущество - она может продолжать "молотить" противника "Хаймарсами" (американские реактивные артиллерийские системы - Ред.) и все.

"Поэтому этот процесс (входа ВСУ в Херсон - Ред.) может занять до двух недель, я думаю…", - полагает эксперт.

Ситуация в Херсонской области во время войны с РФ - это стоит знать

Враги взяли под контроль Херсон 2 марта текущего года.

В конце лета ВСУ пошли в контрнаступление. В частности, наша армия продвигалась вперед в Херсонской области. По состоянию на конец октября были деоккупированы более 80 населенных пунктов.

9 ноября командующий оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что враг покидает правобережье региона.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 1 октября украинские воины в Херсонской области смогли освободить более тысячи квадратных километров территории.

По словам советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, противники хотят превратить Херсон в "город смерти".

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