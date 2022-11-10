Вражеская артиллерия планирует превратить город в руины, отметил он.

Российские военные минируют в Херсоне квартиры и канализацию.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter. По его словам, РФ хочет сделать Херсон "городом смерти".

"Российские военные минируют все что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Такой вид имеет "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли", - отметил Подоляк.

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Заявления РФ об отступлении из Херсона

Как сообщал УНИАН, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести рийсксские войска с правобережья Херсонщины.

В тот же день командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что они покидают правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Сегодня, 10 ноября, в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе оккупационных войск из Херсона.

Аналитики американского Институт изучения войны считают, что у войск РФ сейчас в приоритете организованный вывод своих сил через Днепр и задержка ВСУ, а не попытки полностью остановить контрнаступление.

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