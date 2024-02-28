Бывший командующий армией США в Европе не считает, что захватчики на нашей земле сейчас способны совершить серьезный прорыв.

Продолжается полномасштабная война в Украине против России, и относительно скоро российские захватчики могут более мощно наступать.

Экс-командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес во время эфира Radio NV предположил, что противники, "возможно, через несколько месяцев... смогут наступать мощнее в каком-то из направлений".

Американский офицер не считает, что оккупанты смогут сейчас осуществить прорыв на значительное расстояние. "...Я говорю о так называемом оперативном маневре. У них есть только способность продолжать тотальное истощение собственных сил ради ограниченных результатов", - сказал эксперт. По его мнению, РФ и в дальнейшем будет этим заниматься.

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Российские захватчики на Донбассе на фоне "снарядного голода" в Вооруженных силах Украины из-за отсутствия новой помощи со стороны США смогли добиться определенных "успехов" ценой колоссальных потерь. Впрочем украинские воины контролируют ситуацию и уже выбрали себе новую линию обороны.

Недавно руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал четкий прогноз насчет войны с россиянами - он не сомневается, что украинцы одержат победу.

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