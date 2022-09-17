По мнению полковника запаса, для предоставления ВСУ ракет такого типа нужно политическое решение.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут до конца года получить дальнобойные ракеты ATACMS для систем MLRS или HIMARS.

Такое мнение высказал эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк в интервью "Фокусу".

По его словам, чтобы Украина получила ракеты ATACMS, должно быть принято скорее политическое, чем технологическое решение.

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"Это дорогостоящее оружие, высокоточные ракеты, но есть определенные международные соглашения, регламентирующие нераспространение ракетных технологий, и война не повод нарушать эти соглашения. Поэтому здесь, скорее всего, ищут политическое решение, а не военное", – отметил Кевлюк.

"Если такое произойдет (предоставление ATACMS), а я думаю, что произойдет, то стоит ожидать до конца года, потому что ленд-лиз в том формате, который мы ожидаем, должен заработать с начала октября", – добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев.

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