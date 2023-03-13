Однако мягкая зимняя погода способствовала тому, что киевляне не остро почувствовали многочасовые блэкауты.

Власти Киева были готовы объявить эвакуацию жителей столицы из-за массированных ударов РФ по городской инфраструктуре в январе этого года. К счастью, погода способствовала тому, чтобы киевляне не остро чувствовали блэкаут.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает DW.

"В январе мы были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации. Самый тяжелый блэкаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", - сказал Кличко.

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Кроме того, мэр высоко оценил военную помощь Германии Украине, отметив роль ЗРК IRIS-T немецкого производства в отражении российских ракетных ударов. При этом он призвал ускорить дальнейшие поставки оружия.

Удары по энергосистеме в январе

Россия целенаправленно уничтожала украинскую энергосистему с октября 2022 года. Пиком активности вражеских ракет стал январь. Особенно остро последствия ударов ощущали в Киеве.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута. Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

На конец января 2023 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Более 10 ГВт основных установленных мощностей были недоступны украинской энергосистеме и находились под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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